Москва, , 20:05 — REGNUM Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получило разрешение на проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Сообщается, что первые добровольцы будут вакцинированы уже 27 июля.

Напомним, что в России разрабатывается целый ряд вакцин и препаратов против коронавируса. По словам главы правительства России Михаила Мишустина, препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин.

При этом вице-премьер России Татьяна Голикова назвала центр «Вектор» одним из лидеров отрасли.