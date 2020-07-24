Москва, , 19:49 — REGNUM Отклонения, произошедшие в процессе стыковки грузового космического корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС), оставались в допустимой степени и не потребовали перевода процесса стыковки в ручной режим, сообщает 24 июля госкорпорация «Роскосмос».

«При осуществлении стыковки грузового корабля «Прогресс МС-15» действительно наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени», — указано в сообщении.

«Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного в технической документации на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки», — уточняет «Роскосмос».

Отмечается, что процесс стыковки проходил в автоматическом режиме под контролем наземного персонала и российского экипажа МКС.

На данный момент специалисты РКК «Энергия» детально анализируют весь процесс стыковки и проверяют функционирование системы сближения корабля и МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовой космический корабль пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС в автоматическом режиме в 20:45 23 июля.

Полет корабля «Прогресс МС-15» установил новый рекорд по скорости доставки грузов на МКС. Продолжительность полёта составила 3 часа 18 минут.

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в апреле 2020 года, продолжительность его полета к станции составила 3 часа 20 минут.

На МКС доставлено 2,6 тонны грузов, включая 600 кг топлива и 420 кг воды, баллоны с кислородом и другие грузы.

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