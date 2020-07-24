Уфа, , 10:17 — REGNUM Центр радионуклидной терапии планируют построить в Башкирии. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект строительства в регионе центра диагностики и лечения болезней эндокринной системы, злокачественных новообразований, нервной и сердечно-сосудистой системы представил на очередном совещании в формате «Инвестчас» генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов.

Инвестор сообщил, что на реализацию данного проекта потребуется более 1,2 млрд рублей. В центре пациентам будут вводить в организм радиофармпрепараты, которые будут воздействовать на очаги патологии в органах и тканях.

Планируется, что центр начнет работать в 2023 году. В нем также будут повышать квалификацию специалисты. Кроме этого в центре будут проводить клинических испытания радиофармпрепаратов отечественного производства.

По словам главы республики Радия Хабирова, этот проект является очень важным, поскольку это и новые технологии, и улучшение качества здоровья граждан, и привлечение инвестиций в регион.

В связи с этим было принято решение включить данный проект в число приоритетных.

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