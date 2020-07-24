Чита, , 09:42 — REGNUM В Забайкалье на базе реабилитационного центра «Дарасун» проводятся научные исследования, призванные изучить влияние новой коронавирусной инфекции на центральную нервную систему пациентов, перенесших COVID-19. Как сообщает сегодня, 24 июля, пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, это проект студентов Читинской государственной медицинской академии (ЧГМА).

«Исследования проходят в четыре этапа. Сначала мы смотрим общий фон пациентов в спокойном состоянии, затем с применением стрессовых нагрузок, после смотрим последствия и восстановление у человека и на четвертом, завершающем этапе, изучаем состояние в разных положениях — стоя и сидя.

В результате этих манипуляций мы сможем сделать выводы о воздействии перенесенного коронавируса на центральную нервную систему пациентов», — пояснил студент пятого курса ЧГМА Николай Нольфин.

Исследователь отметил, что параллельно с проведением электроэнцефалограммы также осуществляется запись генодинамики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 24 июля общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье достигло 4015 человек (13 за последние сутки). Из них 3437 (41 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, на базе реабилитационного центра «Дарасун» проводится с 18 июля. На 24 июля в медорганизации находятся 211 человек, из которых 24 — дети.

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