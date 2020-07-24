Воронеж, , 08:27 — REGNUM Научно-практическая конференция, посвящённая развитию Воздушно-космических сил (ВКС) России, прошла на базе Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Перед собравшимися на конференции учёными и специалистами была поставлена задача «выработки единых взглядов на роль и место ВКС в перспективной системе стратегических действий Вооруженных Сил Российской Федерации».

В числе вопросов, которые рассматривались в ходе мероприятия — развитие оперативного искусства и тактики ВКС на современном этапе, совершенствование форм и способов применения авиации, а также средств противовоздушной и противоракетной обороны в вооруженных конфликтах различной интенсивности, пути и способы совершенствования всех видов обеспечения боевых действий и другие.

Во время практической части конференции собравшимся со всей страны участникам показали учебно-материальную и лабораторную экспериментально-испытательную базу академии. Также гостям продемонстрировали экспонаты, имеющие перспективы использования в интересах ВКС и отобранные для участия в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

В числе вызвавших особый интерес у собравшихся были также показанные им современные и перспективные системы и средства радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России состоялся научный семинар, на котором обсуждалось развитие теории и практики военной стратегии.

Важнейшей темой, рассматривавшейся в ходе семинара, являлась проблема военных конфликтов будущего, в том числе, концепции ряда зарубежных государств по применению вооруженных сил с целью создания в ближайшей перспективе новых «горячих точек».

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