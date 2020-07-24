Москва, , 01:29 — REGNUM Употребление в пищу небольшого количества сладостей перед сном поможет справиться с проблемой засыпания, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Михаил Врубель. Кровать. Из цикла «Бессоница». 1904-1905

Александр Мясников «Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую!».

По его словам, данный способ часто помогает от бессонницы даже людям, у которых нет тяги к сладкому.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в медицинском журнале Journal of Clinical Sleep Medicine были опубликованы итоги исследования австралийских ученых, доказавших снотворные свойства шафрана.

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