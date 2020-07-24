Москва, 24 июля 2020, 01:29 — REGNUM Употребление в пищу небольшого количества сладостей перед сном поможет справиться с проблемой засыпания, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
По его словам, данный способ часто помогает от бессонницы даже людям, у которых нет тяги к сладкому.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в медицинском журнале Journal of Clinical Sleep Medicine были опубликованы итоги исследования австралийских ученых, доказавших снотворные свойства шафрана.
Читайте также: Снотворное снадобье из шафрана открыли австралийские ученые