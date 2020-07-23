Москва, , 21:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд по времени полёта от Земли до Международной космической станции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Космический корабль «Прогресс» NASA

Как отмечается, корабль добрался до станции за 3 часа 18 минут и 31 секунду.

Предыдущий рекорд был установлен кораблём «Прогресс МС-14» и составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд, уточнили в Роскосмосе.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15» днём 23 июля стартовала с космодрома «Байконур». Корабль доставил на МКС около 2,6 тонны грузов, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости для экипажа и оборудование для экспериментов.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно пристыковался к МКС