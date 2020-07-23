Москва, , 20:57 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15», запущенный 23 июля с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2.1а», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция стыковки ведётся на официальном сайте Роскосмоса.

Стыковка корабля к модулю «Пирс» российского сегмента МКС прошла в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировался специалистами Центра управления полётами, а с борта МКС — космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

Корабль доставил на Международную космическую станцию около 2,6 тонны грузов, среди которых — продовольствие и предметы первой необходимости для членов экипажа, а также оборудование для проведения космических экспериментов.

Это уже вторая доставка грузов на МКС российским космическим кораблём в текущем году. 25 апреля грузы на станцию были доставлены кораблём «Прогресс МС-14».

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