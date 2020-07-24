Тегеран, , 08:23 — REGNUM 23 июля на встрече в иранском министерстве науки официальные лица Ирана и Уругвая договорились расширять научно-технические связи и обмениваться своими знаниями и технологиями, связывая научные парки двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Уругвая в Тегеране Карлос Сгарби фон Штайнман встретился с заместителем министра науки, исследований и технологий Ирана по международным делам, руководителем Центра международных научных исследований и сотрудничества Хоссейном Саларом Амоли.

В ходе встречи Амоли отметил сотрудничество министерства с различными странами в различных областях, включая обмен профессорами, студентами, совместные исследования, внедрение персидского языка, и заявил о готовности Ирана расширять связи с другими странами во всех областях.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному министрами двух стран в ноябре 2019 года, обе стороны выразили готовность расширить научно-технические связи, основательно связав и представив друг другу один из своих технопарков с целью обмена знаниями и технологиями.

Посол заявил, что новое правительство Уругвая, которое проводит иную политику по сравнению с предыдущим, будет поддерживать Иран в резолюциях ООН. Он также заявил о готовности своей страны поделиться ценным опытом в области борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, а также направить уругвайских студентов в для обучения в Иран.

В свою очередь заместитель министра науки поблагодарил Уругвай за поддержку Исламской Республики Иран и пожелал уругвайскому правительству и народу больших успехов и благополучия.