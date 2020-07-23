Сатка, Челябинская область, , 18:34 — REGNUM Ученик 11-го класса из города Сатка Челябинской области стал победителем 54-й Международной Менделевской олимпиады по химии. Результаты стали известны 18 июля, сообщают организаторы мероприятия.

Молодой человек занял абсолютное первое место и показал уникальный результат. Он набрал более 90% баллов. Вместе с золотой медалью школьник получил специальный приз памяти идейного вдохновителя и главного организатора Менделеевских олимпиад — академика В.В.Лунина.

Всего российские школьники завоевали в ходе Менделеевской олимпиаде восемь золотых медалей. Кроме того, такие награды получили подростки из Белоруссии, Турции, Узбекистана и с Украины.