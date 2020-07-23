Москва, , 17:55 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» успешно выведен на орбиту после старта с космодрома «Байконур» и взял курс на Международную космическую станцию. Трансляция запуска велась на официальном сайте Роскосмоса.

Корабль «Прогресс» должен доставить на МКС около 2,6 тонны грузов, в том числе продовольствие и предметы первой необходимости для экипажа, а также оборудование для проведения космических экспериментов.

Стыковка корабля к модулю «Пирс» российского сегмента МКС должна состояться через 3 часа 21 минуту после старта.

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