Байконур, Казахстан, , 17:44 — REGNUM Ракет-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-15» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Трансляция запуска ведётся на официальном сайте Роскосмоса.

Корабль «Прогресс МС-15» должен доставить на Международную космическую станцию около 2,6 тонны грузов, среди которых — продовольствие и предметы первой деобходимости для экипажа, а также оборудование для проведения космических экспериментов.

Сообщается, что сближение «Прогресса» с МКС будет осуществлено по сверхбыстрой схеме: после двух витков на орбите, через 3 часа 21 минуту после старта, должна состояться стыковка корабля к модулю «Пирс» российского сегмента станции.

Напомним, что это уже второй запуск российского грузового корабля к МКС в текущем году. 25 апреля грузы на станцию были доставлены кораблём «Прогресс МС-14».