Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Свое приветствие по поводу удачного запуска ракеты-носителя КНР CZ-5 («Чанчжэн-5»), которая вывела в космос первый китайский зонд для изучения планеты Марс «Тяньвэнь-1», выразил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Соответствующая запись 23 июля размещена на странице главы NASA в соцсети Twitter.

«После сегодняшнего запуска Китай приближается к тому, чтобы войти в сообщество международных научных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий», — написал в своем сообщении руководитель НАСА.

Также он пожелал зонду «Тяньвэнь-1» безопасного полета к красной планете.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым китайским аппаратом для изучения Марса «Тяньвэнь-1» успешно стартовала с космодрома Вэньчан.

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