Барнаул, 23 июля 2020, 09:10 — REGNUM Вакцину можно изготовить достаточно быстро при условии, если всё делать наспех. Но тогда останется открытым вопрос о ее качестве и безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
Комментируя заявление первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, он также отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о готовности первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил в интервью, опубликованном 21 июля газетой «Аргументы и факты». По его словам, окончательные оценки результатов испытаний вакцины военными специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны.
Читайте ранее в этом сюжете: Первая отечественная вакцина от коронавируса готова — Минобороны РФ