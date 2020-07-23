Барнаул, , 09:10 — REGNUM Вакцину можно изготовить достаточно быстро при условии, если всё делать наспех. Но тогда останется открытым вопрос о ее качестве и безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Комментируя заявление первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, он также отметил:

«Порой процесс создания вакцины занимает несколько лет. Все это время проводятся клинические испытания, которые желательно провести на тысячах добровольцев в разных научных центрах, чтобы объективизировать достигаемые результаты. Процесс очень трудоемкий и кропотливый. Нет сомнения, что в Минобороны создали вакцину, но, судя по срокам с момента начала работы над ней, она еще является «сырой» и о промышленном производстве речь вести пока рано».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о готовности первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил в интервью, опубликованном 21 июля газетой «Аргументы и факты». По его словам, окончательные оценки результатов испытаний вакцины военными специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны.

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