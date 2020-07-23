Сиань, Китай, , 06:59 — REGNUM Археологи обнаружили в провинции Шэньси на северо-западе Китая кластер гробниц времен правления династии Западная Хань (202 до н.э. — 8 н.э.) возрастом около 2200 лет, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Всего 27 гробниц были найдены близ в деревне Лицзя округа Бацяо на востоке региона. Более 500 погребальных предметов, а также 2000 изделий из нефрита, вплоть до нефритовой одежды, было извлечено на месте, сообщил глава проекта раскопок Чжу Ляньхуа, работающий в институте культурных реликвий города Сианя — дома знаменитых Терракотовых Воинов императора Цинь Шихуанди.

Среди гробниц крупнейшая наклонный проход. В ней было найдено 190 предметов и более 2200 изделий из нефрита. Среди обнаруженных предметов были бронзовые наборы для колесниц и лошадей, фаянс, колокольчики и аксессуары из золота и костей.