Москва, , 01:58 — REGNUM Самая яркая за последние семь лет комета — C/2020 F3 (NEOWISE) приблизится на минимальное к Земле расстояние сегодня, 23 июля.

В Московском планетарии отметили, что недавно открытая комета 23 июля приблизится к Земле на расстояние 103,52 миллиона километров.

Сейчас блеск кометы уже слабеет и ее не так хорошо видно, как в середине июля. Сейчас комету можно разглядеть на небе вечером и в первую половину ночи. Она находится между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE.