Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая способна нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщается в издании MedicalXpress.

Коронавирус Governor Tom Wolf

Ученые выяснили, что те, кто перенес тяжелую форму COVID-19, наиболее интенсивно вырабатывал антитела, способные подавить вирус. Один из исследователей — Дэвид Хо заявил, что иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.

В ходе исследования были выделены различные типы таких нейтрализующих антител. Смесь этих антител обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.

Уточняется, что эксперимент был проведен на хомяках. Эксперимент подтвердил защитные свойства выделенных антител. Далее будут проведены исследования на людях.