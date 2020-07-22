Москва, , 17:49 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 адаптируется к человеку — его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятнее всего будет в ноябре-декабре. Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФНиколай Брико.

«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим — одна-две инфекционные болезни», — сказал специалист.

По всей видимости, коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным, его пик будет приходится на ноябрь-декабрь. Выраженность сезонного подъема не будет очень высокой.