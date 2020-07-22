Пенза, , 13:26 — REGNUM Врачи Пензенского областного онкологического диспансера впервые применили прорывную диагностическую методику для лечения рака молочной железы и меланомы кожи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пензенские хирурги онкодиспансера провели биопсию сигнальных лимфатических узлов одной из пациенток, страдающей раком груди. По словам докторов, новый метод биопсии позволит оставить подмышечные лимфоузлы и избежать осложнений в виде ограничений подвижности руки. Процедура помогает максимально точно оценить ситуацию с ранними метастазами и выбрать наиболее оптимальный вариант лечения.

Эта методика признана во всем мире и является стандартом хирургического лечения по изучению и лечению рака. Благодаря внедрению новой методики на базе пензенского онкодиспансера в год планируют проводить около 300 органосохраняющих онкопластических операций. Снижение смертности от онкозаболеваний является одной из задач нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенский онкологический диспансер поступило новое оборудование для эндоскопии — два эндоскопических комплекса, ультразвуковой центр для эндосонографии, ультразвуковой гастроскоп, ультразвуковой бронхоскоп, видеобронхоскоп высокой четкости, два видеоколоноскопа. Поступившая аппаратура японского производства является одной из самых совершенных на сегодняшний день.

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