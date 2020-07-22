Томск, , 07:53 — REGNUM Учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) создали прибор, при помощи которого можно измерять температуру в глубине тела. Как сообщили в пресс-службе учреждения, он поможет точнее диагностировать онкологические заболевания.

По словам профессора кафедры конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУРа Александр Филатова, неинвазивное измерение температуры тела человека в глубине позволит получать данные оперативно и непрерывно. Он добавил, что пассивная радиолокация безвредна для здоровья.

Чувствительный прибор способен определять температуру ну глубине до 7 см. При этом он не реагирует на внешние помехи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи Томского политехнического университета разработали радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка. Это позволит назначить пациенту персонализированное лечение.

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