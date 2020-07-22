Тегеран, , 08:57 — REGNUM 21 июля пресс-секретарь комиссии парламента (меджлиса) по национальной безопасности и внешней политике заявил, что около 1044 центрифуг обогащают уран на ядерном объекте Ахмади-Ровшан в Фордо. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами агентства IRNA, он заявил, что члены парламента заинтересованы в сотрудничестве с Организацией по атомной энергии Ирана (AEOI) для продвижения ядерных достижений страны.

Абульфаз Амуэй также сообщил, что ряд законодателей посетили ядерные объекты Ахмади-Ровшан и Шахид Али Мохаммади, чтобы изучить последние события в ядерной деятельности страны. По его словам, на объекте Шахид Али Мохаммади в Фордо около 1044 центрифуг в шести каскадах урановых центрифуг первого поколения обогащают уран на 4,5 процента.

«На ядерном полигоне Шахид Ахмади Рошан в Натанзе мы увидели центрифуги первого, второго и четвертого поколений, включенные в цепочку обогащения», — сказал Амуэй.

«В настоящее время идет процесс исследований и разработок новых поколений центрифуг, в том числе центрифуг IR-6, IR-8 и IR-9, при этом парламентарии отметили деятельность молодых ученых-ядерщиков», — отметил он.