Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:15 — REGNUM На берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района местные жители обнаружили фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного. Это оказались останки мамонта, сообщает о сенсационной находке директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов.

Фрагменты скелета мамонта Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

С 22 июля 2020 года в Сеяхе высадится десант учёных-археологов и сотрудников музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского из Салехарда.

Фрагменты скелета мамонта в озере Печевалавато Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

«Обнаружены полностью голова, рёбра, кости, фрагменты ступней, мяса и шкуры мамонта. По предварительным сведениям, там находится весь скелет целиком. Судя по фотографиям, это молодая особь. В иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований», — сообщил Дмитрий Фролов.

Фрагменты скелета мамонта в озере Печевалавато Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

Учёные отмечают, что периодически на Ямале случайно обнаруживаются останки мамонтов. Самые громкие находки были сделаны также в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах — мамонтята Маша и Люба. Помимо этого, множество костных останков мамонтовой фауны собрана учёными на Гыданском полуострове.