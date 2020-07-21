Ставрополь, , 11:45 — REGNUM Специальные наземные установки — метеотроны — способны нагревать облака и провоцировать дождь. О результатах соответствующего исследования кратко сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), более развернуто — научный журнал Atmospheric Research.

Российские учёные и их коллеги из ОАЭ предложили альтернативу химическому способу вызова дождей. Использование химикатов для роста облаков обходится дорого, потому этот метод не применяют часто.

Метеотроны создают тепловую струю, воздействующую прямо на облака. Струя должна подняться примерно на 3−4 км от поверхности земли, туда, где проходят нижние границы облаков.

Воздух в струе должен быть на 10−20 градусов теплее окружающей среды. Больший нагрев сделает воздух сухим, а это нежелательно. Скорость струи должна составлять от 25 до 100 м/с, иначе она рассеется в воздухе.

«Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах», — пояснил профессор СКФУ Роберт Закинян.

Экспериментальную установку опробовали на полигоне в Буденновске. Теперь специалисты хотят усовершенствовать свою разработку.