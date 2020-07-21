Иерусалим, , 07:54 — REGNUM Забастовка медперсонала в Израиле против нехватки работников в условиях пандемии завершилась после решения израильских властей о создании в больницах 2,4 тысячи дополнительных рабочих мест, передает радостанция Kan.

Планируется, что на работу могут быть приняты еще 2 тысячи медсестер и медбратьев, а также 400 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка медсестер началась 20 июля, в рамках которой медперсонал собирался работать в режиме выходного дня, кроме тех учреждений, куда поступают пациенты с COVID-19.

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