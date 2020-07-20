Милан, Италия, , 12:05 — REGNUM Определённые виды ультрафиолетовых ламп можно использовать для борьбы с коронавирусом нового типа, в том числе дезинфицировать с их помощью помещения. Об этом рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, сообщает 20 июля РИА Новости.

Итальянские исследователи подвергли ультрафиолетовому излучению в различных диапазонах капельки воды с вирусом SARS-CoV-2. Так они имитировали распространение вируса при кашле или чихании носителя инфекции.

Оказалось, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах приводит к полной потере вирусом активности. Клеричи добавил, что лучи солнца, летом проникающие сквозь атмосферу, могут почти полностью убить вирус, который содержится в капельках слюны человека.

Иммунолог отметил, что специалисты разрабатывают лампы, которыми можно дезинфицировать учебные помещения.