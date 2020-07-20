Токио, , 11:13 — REGNUM Метеорит, упавший в начале июня в Японии, откололся от астероида, он представляет собой обыкновенный хондрит — самый распространённый тип каменных метеоритов. Об этом рассказал сотрудник токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда, сообщает 20 июля РИА Новости.

Найти удалось две части метеорита, его размер предположительно составлял 5 см в диаметре. В его состав входят пироксен, оливин и полевой шпат, эти минералы есть и на Земле. Также обнаружены металлические вкрапления.

Учёный допускает, что найден только кусок большего по размерам метеорита. Подробно фрагменты еще не изучили, предположительно, им 4,6 млрд лет, как и другим метеоритам, которые образовались вместе с Солнечной системой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля жители Японии заметили яркий метеор, а затем услышали взрыв. Падение небесного тела, названного «метеоритом Нарасино», не причинило какого-либо ущерба.

Читайте также: Над японской столицей пролетел метеор