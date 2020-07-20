Москва, , 09:06 — REGNUM Коронавирус нового типа был завезен в Россию не с территории КНР, а в основном из Европы. Таков результат исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в России, сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сколтеха.

Специалисты Сколтеха вместе с коллегами из других научных организаций сопоставили генетические данные по вирусам, которые циркулируют на территории РФ. Их вывод был следующим: вирусное разнообразие обеспечено по меньшей мере 67 независимыми завозами вируса в разные российские города в конце февраля и начале марта.

«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — отметили в Сколтехе.

Учёные добавили, что во многих случаях завоз вируса не дал вспышек в России, однако теперь по стране циркулируют не меньше девяти вариантов коронавируса, которых нет в других странах.