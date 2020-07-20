Чита, , 07:37 — REGNUM Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции может пройти в Забайкалье. Как сообщает сегодня, 20 июля, оперативный штаб региона, соответствующее решение о проведении сейчас обсуждается.

Напомним, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается.

На 20 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 3952 человек (20 за последние сутки). Из них 3155 (18 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. В регионе начались карантинные послабления.