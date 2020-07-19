Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Исследование учёных из США показало, что предпочтение растительных белков животным в зрелом возрасте связано с небольшим снижением смертности. Статья с описанием исследования опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Более ранние исследования показали важность достаточного употребления белков для поддержания хорошего состояния здоровья. При этом в большей части исследований не делался акцент на происхождение потребляемых белков.

Группа сотрудников Национального института онкологии США под руководством Цзяци Хуана решила проверить связь между смертностью и предпочтением белков животного или растительного происхождения. Для этого учёные проанализировали медицинские данные 237 036 мужчин и 179 068 женщин, собранные Национальным институтом здоровья США.

Эти данные собирались в период с 1995 по 2011 год для исследования влияния диеты на состояние здоровья, они содержат информацию о рационе питания, включая потребление растительного и животного белка. Средний возраст рассматриваемой группы людей составил 62 года. Исключив другие факторы риска, исследователи установили, что у людей, предпочитающих белок растительного происхождения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 11−12%.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что изменение выбора источника белка в идете может влиять на здоровье и долголетие», — подытожили авторы исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года учёные из Университета Макмастера в Канаде представили результаты обзора научных исследований, не выявившего связи между употреблением красного мяса и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.