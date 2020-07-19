Лондон, , 09:46 — REGNUM По мнению ученых будущем на планете Земля возможно появится новый океан. Об этом 19 июля сообщает телеканал NBC News со ссылкой на ученых.

Восточная оконечность Африки NASA

По их данным, через 5−10 млн лет в восточной части Африканского континента произойдет тектонический разлом, который разделит первый на две части.

Также указывается, что данный участок континента расположен в Эфиопии и находится на стыке трех тектонических плит, в настоящее время медленно отдаляющихся друг от друга. При этом ученые напоминают, что в 2005 году в указанном регионе появилась трещина, в настоящее время длина которой составляет примерно 56 км.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», — заявил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Кроме того, ученые предполагают, что это явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы и ведут наблюдение за движением тектонических плит посредством GPS.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.