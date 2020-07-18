Пекин, , 16:10 — REGNUM Сотрудники Института океанологии Китайской академии наук на основе технологий искусственного интеллекта создали систему, позволяющую предсказать появление тропических волн. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Тропическими волнами называют области низкого атмосферного давления. Они формируются в восточных воздушных потоках в экваториальной части субтропической гряды гор и несут свои массы на запад вдоль тропиков. Тропические волны иногда приводят к образованию циклонов в северной Атлантике и в в некоторых частях бассейна Тихого океана.

Для понимания и прогнозирования тропических волн требуется учитывать множество природных процессов. Учёные Института океанологии Китайской академии наук использовали методы глубинного обучения для создания нейронной сети, позволяющей прогнозировать формирование тропических волн на основе данных, получаемых со спутников дистанционного зондирования Земли.

Прогнозы полученной модели были проверены на основе данных, полученных в течение девяти лет спутниковых наблюдений. Проверка показала, высокую точность прогнозов нейронной сети. Авторы исследования отмечают, что комбинирование этого метода с другими инструментами позволит существенно повысить надёжность прогнозирования поведения океанических потоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года учёные из Стэнфордского университета представили систему прогнозирования лесных пожаров, созданную на основе технологий искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В США разработали систему прогнозирования лесных пожаров