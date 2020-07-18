Париж, , 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Зонд Solar Orbiter был запущен в начале 2020 года. Космический аппарат оснащён 10 научными инструментами, предназначенными для комплексного изучения Солнца.

Недавно учёные проекта Solar Orbiter получили первые снимки, сделанные космическим аппаратом на расстоянии 77 млн. км от Солнца. Детальные изображения, полученные ультрафиолетовой камерой EUI, позволили астрономам обнаружить на поверхности звезды миниатюрные вспышки, названные «солнечными кострами».

Пока учёные не знают, являются ли эти «костры» миниатюрными версиями крупных солнечных вспышек, или же в основе их формирования лежат другие механизмы. Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения Solar Orbiter помогут ответить на этот вопрос.

«Это только первые снимки, и мы уже можем видеть интересные новые явления. Мы не ожидали, что получим такие результаты в самом начале проекты. Также мы видим, как приборы [Solar Orbiter] дополняют друг друга, обеспечивая всестороннее изучение Солнца», — отметил научный сотрудник ЕКА Даниэль Мюллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 февраля с космодрома на мысе Канаверал была запущена ракета-носитель Atlas 5 с космическим зондом Solar Orbiter.