Салехард, , 11:16 — REGNUM Ямальские археологи вернулись с могильника Нюрымпосллор в Приуральском районе с большой коллекцией артефактов 19-го века. Об этом сообщает пресс-служба Научного центра изучения Арктики.

Раскоп с четырьмя могилами Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

В раскопе площадью 74 кв. м было изучено четыре захоронения. Собрано около ста единиц артефактов. После описания они будут переданы на постоянное хранение и экспонирование в музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского в Салехарде.

Найденные артефакты Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

Одно из захоронений оказалось кенотафом — могилой без покойника. Такие могилы делались пропавшему без вести или утонувшему человеку. В кенотафе найдена обрядовая кукла, олицетворяющая дух погибшего, а также топор, срезни и наконечники стрел, железные и медные бляхи.

Найденные артефакты могильника Нюрымпосллор Пресс-служба Научного центра изучения Арктики

Второе захоронение принадлежало взрослой женщине. В области головы по традиции лежал перевёрнутый котёл. Найдена масса украшений — медных блях, бус, браслетов и серьги.

Остальные две могилы оказались детскими. В одной захоронен младенец в возрасте примерно до полугода. Во другой — мальчик в возрасте 6−8 лет. И его могила оказалась наполненной артефактами.

«Аналогичные захоронения мальчиков 6−8 лет с более богатым сопроводительным инвентарём, чем у взрослых, были обнаружены на некрополе Зелёный Яр, а также памятниках Сургутского Приобья. Напрашивается вывод, что коренное население севера Западной Сибири в прошлом трепетно относились к детям в таком возрасте», — комментирует руководитель экспедиции Александр Гусев.

Отмечается, что в экспедиции вместе с ямальскими учёными работали археологи из Томска, Сыктывкара и Екатеринбурга.