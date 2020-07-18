Мадрид, , 07:47 — REGNUM Группа испанских ученых определила самый ранним симптом заражения коронавирусом. Материалы об этом опубликованы в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты детали наблюдали группу из 21 пациента в возрасте от 40 до 69 лет, которые точно были заражены коронавирусом. У 29% пациентов в ротовой полости появилась энантема — сильная сыпь на слизистой оболочке.

Сыпь появлялась примерно за два дня до появления других симптомов COVID-19.

Насколько широко данный симптом распространен среди всех заболевших пока сказать трудно. Наблюдать этот симптом затруднительно из-за техники безопасности при работе с зараженными коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 14 млн человек. Скончались уже 0,6 млн человек.