Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Отстыковка корабля Crew Dragon американской частной компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) запланирована на 1 августа. Об этом сообщил глава NASA Джеймс Брайденстайн в своём микроблоге в Twitter.

На борту корабля будут находиться астронавты Даг Хёрли и Роберт Бенкен, приводнение экипажа должно состояться 2 августа.

Брайденстайн отметил, что это пока предварительные даты, а окончательное решение о сроках возвращения астронавтов на Землю будет приниматься в зависимости от погодных условий.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon была запущена 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. 31 мая корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме.