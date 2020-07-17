Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Учёные из Университета Миннесоты в США пришли к выводу, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не помогает лечить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

Специалисты наблюдали за 491 пациентом, среди которых по меньшей мере 50% заявили о свойственных COVID-19 симптомах в течение суток до того, как начали принимать препарат. Одной группе участников давали плацебо, другой — гидроксихлорохин.

Через две недели в группе, принимавшей лекарство, симптомы сохранились у 24% пациентов. Среди принимавших плацебо симптомы сохранялись у 30%.

В докладе специалистов говорится, что гидроксихлорохин не снизил тяжесть или продолжительность проявления симптомов COVID-19 у пациентов, которые не лечились в больницах.

«Продолжает расти массив данных, которые свидетельствуют о том, что гидроксихлорохин не имеет эффекта», — подчеркнул руководитель исследования Дэвид Боулвэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в США применение гидроксихлорохина (плаквенила) для лечения COVID-19 было разрешено в конце марта. Однако позднее было объявлено, что поставка препарата в больницы отменена.

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