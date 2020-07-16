Лондон, , 12:33 — REGNUM Вакцинация против коронавируса может проводиться одновременно с ежегодными прививками против гриппа. Об этом заявил профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), сообщает The Guardian.

По словам Шаттока, для поддержания уровня защитных антител вакцина должна действовать лучше, чем естественный ответ. А для этого может понадобиться ежегодная иммунизация, особенно для уязвимых групп населения.

«Мы ожидаем, что повторное заражение будет менее серьёзным для любого человека, поскольку сохранится иммунная память. Тем не менее заболевшие могут быть источником дальнейшей передачи», — сказал Шатток.

Шатток заявил, что исследование Королевского колледжа Лондона (King's College London) о снижении уровня антител является важным, поскольку показывает, что «нельзя быть уверенными в продолжительности какой-либо защиты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из King’s College London считают, что коронавирус может стать сезонным простудным заболеванием. Они обнаружили резкое снижение уровня антител у пациентов через три месяца после заражения.

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