Лондон, , 12:23 — REGNUM Учёные из Королевского колледжа Лондона (King's College London) считают, что коронавирусная инфекция может стать сезонным простудным заболеванием. Об этом 12 июля сообщает The Guardian.

Отмечается, что исследователи обнаружили резкое снижение уровня антител у пациентов через три месяца после заражения.

Был проанализирован иммунный ответ более 100 пациентов и работников здравоохранения. Уровень антител, которые способны уничтожить коронавирус, доходит до своего пика через три недели после возникновения симптомов, а потом быстро снижается.

Анализы крови показали «мощный» иммунный ответ у 60% людей в разгар борьбы с вирусом. Но сохранили такую же реакцию спустя три месяца всего 17% пациентов. За это время уровень антител упал в 23 раза.

Предполагается, что если антитела являются основным инструментом борьбы с коронавирусом, то люди будут заражаться сезонными волнами, а вакцина не сможет надолго защитить.

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