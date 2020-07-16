Москва, , 08:20 — REGNUM Тесты на коронавирус могут показать неверный результат из-за недостаточной чувствительности. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, сообщает 16 июля РБК.

Попович и другой специалист, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин прокомментировали мнение швейцарского иммунолога Беды Штадлера о том, что бессимптомных носителей коронавирусной инфекции не бывает. Он полагает, что тестирование не способно показать, подавлен ли вирус иммунной системой или ещё активен.

«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител», — отметила Попович.

По её словам, иногда имеет значение процесс выбора антигена. При неудачном выборе тест выявляет остаточные следы других вирусов. Российские тесты имеют чувствительность 95−96%.

Ярослав Ашихмин добавил, что процент людей, переболевших COVID-19, определяют по антителам, однако после заражения в организме может «незаметно» сработать клеточный иммунитет. В таком случае симптомов не будет, вирус окажется подавлен без задействования антител.