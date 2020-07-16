Шанхай, Китай, , 06:48 — REGNUM Китайские ученые готовятся отправиться в 11-ю арктическую экспедицию на борту китайского ледокола «Сюэлун-2», сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Это первая научная экспедиция в Арктику ледокола «Сюэлун-2» (пер. кит. «Снежный дракон-2») после того, как он успешно завершил свою первую антарктическую экспедицию в апреле текущего года. Ожидается, что ледокол вернется в Шанхай в конце сентября, пройдя 12 тыс. морских мил пути.

Экспедиция была организована Министерством природных ресурсов КНР. Планируется, что будет завершена серия исследований биологического разнообразия и экосистем Северного ледовитого океана.