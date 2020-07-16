Куньмин, Китай, , 05:39 — REGNUM Китайские археологи обнаружили окаменелые останки рыб возрастом 244 млн лет, относящиеся к среднему триасовому периоду, сообщает 16 июля газета Science and Technology Daily.

Исследования, опубликованные журналом Zoological Journal при Линнеевском обществе, описывают останки, выкопанные в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По словам представителя института Палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук Сюй Гуанхуэя, найденные останки относились к новому виду малой новопёрой рыбы.

Этот вид имеет короткую верхнюю челюсть, тонкую нижнюю челюсть, длинные и острые зубы стандартной длины всего около 3 см. Сюй сказал, что крошечная рыба разлагает останки морских животных, в том числе крупных морских рептилий, быстрее, чем микробы, что делает ее «морским санитаром» для сохранения морской экосистемы.