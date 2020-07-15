Москва, , 20:45 — REGNUM Выявление в Российской Федерации более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2 — это нормальная ситуация. Об этом заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН Александр Бутенко.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено уже более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Это вызвало некоторое беспокойство в обществе.

Однако Бутенко отметил, что в таком количестве штаммов нет ничего необычного — это нормальная практика при изучении вируса.

Специалист подчеркнул, что такая цифра еще ни о чём не говорит. Необходимо проводить дополнительные исследования, чтобы понимать структуру каждого и воздействие их на организм. Вполне возможно, что воздействие идентично.

«Но если речь идет только об одном вирусе и 100 штаммах — в этом нет ничего удивительного», — сказал Бутенко.