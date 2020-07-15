Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Российским учёным впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2, из крови переболевших доноров. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН.

«Сотрудники ИМКБ впервые в России получили антитела, нейтрализующие вирус SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Специалисты использовали образцы крови людей, перенесших заболевание COVID-19, и уникальную технологию сортировки единичных B-лимфоцитов. Полученные антитела могут предотвращать проникновение вируса в клетки-мишени, так как блокируют его взаимодействие с клеточным рецептором АСЕ2.

Отмечается, что выделение антител поможет разработать препараты для терапии и профилактики коронавирусной инфекции, а также усовершенствовать вакцины.

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