Нефтекумск, Ставропольский край, , 11:19 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края Виталий Черченко заподозрен в получении взятки в особо крупном размере. Против чиновника возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, между администрацией городского округа и строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на реконструкцию детского сада в ауле Новкус-Артезиане. Однако за гарантии принять строительные работы, а также за общее покровительство по объекту чиновник потребовал взятку.

В начале июля текущего года Черченко получил от представителя стройфирмы 3 млн рублей, однако последний действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия. Чиновника задержали, а вскоре суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

Отметим, что на сайте администрации Нефтекумского горокруга Черченко все еще указан как замглавы муниципалитета. Сообщается, что он курирует вопросы строительства и дорожной деятельности, следит за принятием мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также отвечает за противодействие чрезвычайным ситуациям.

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