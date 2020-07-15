Тегеран, , 09:07 — REGNUM 14 июля Фонд национальных элит Ирана объявил, что 104 новых иранских изобретения были зарегистрированы в международных институтах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Патентный центр управления вице-президента по науке и технологиям окажет поддержку в регистрации своих изобретений в международных ведомствах», — говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечается, что выход технологической продукции на международные рынки является важным вопросом для любой страны. «В то время, когда в стране действуют более 5000 наукоемких компаний, необходимо предпринимать качественно новые серьезные усилия», — заявили представители фонда, отметив, что регистрация изобретений является одним из предварительных условий достижения поставленной цели.

«Компании должны запатентовать свою продукцию, чтобы иметь возможность экспортировать свои наукоемкие продукты в другие страны», — говорится в нем.

В современном мире усиливается конкуренция между предприятиями за использование инноваций для ускорения развития современных технологий. В этих условиях защита интеллектуальной собственности и технологических достижений приобретает двойное значение.