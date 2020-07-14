Архангельск, , 19:32 — REGNUM В Северном Арктическом федеральном университете откроют кафедру ЮНЕСКО «Технологии сохранения историко-культурного наследия стран Арктического региона». Как сообщили иа в пресс-службе вуза, соответствующее соглашение сегодня подписали ректор САФУ Елена Кудряшова и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Кафедра будет готовить специалистов, обладающих необходимыми компетенциями в области выявления, изучения и сохранения объектов культурного наследия в условиях уникального исторического и природного ландшафта высоких широт.

Напомним, что идея создания в Архангельске на базе САФУ единого интеллектуального пространства по обмену научной и культурно-образовательной информацией, связанной с культурным наследием арктических территорий, возникла еще в 2017 году. Тогда ученые САФУ взаимодействовали с международными экспертами при выполнении работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».