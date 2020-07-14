Москва, , 14:07 — REGNUM Измерение успехов российской науки количественными методами (наукометрия) нуждается в существенной корректировке. Об этом 14 июля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время онлайн-общения с представителями Российской академии наук (РАН), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, уходить от принципа наукометрии нельзя. Однако ряд её аспектов нуждается в изменении. В текущих же обстоятельствах подобный подход приводит к ряду негативных последствий, например, в разрезе научных публикаций, которые стали чуть ли не обязательным атрибутом участия в российской науке.

«Возникает рынок платных публикаций. Платных в плохом смысле — проплаченных. Многие университеты сформулировали исследовательскую работу. Это же обратная сторона чего — сама статья воспринимается как ценность, как необходимое условие существования в научном коллективе», — сказал Фальков.