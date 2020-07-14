Москва, , 13:32 — REGNUM При обсуждении вопросов развития науки в России главой Минобрнауки Валерием Фальковым и членами РАН возник целый ряд проблем. Причём носили они не дискуссионный, а сугубо технический характер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Михаил Петрович, вас не слышно. Михаил Петрович, и вы не слышите?» — обращалась к учёному, который должен был задать вопрос Фалькову, одна из участников встречи.

Лишь спустя некоторое время технические сбои удалось исправить и учёный смог завершить свой вопрос. В той или иной степени помехи происходили почти при каждом подключении между учёными и министром.

В какие-то моменты был очень сильный отзвук, слова накладывались в несколько слоёв, сливались, что не позволяло понять смысл сказанного. В какие-то моменты звук просто пропадал. И если задать вопрос министру оказалось не просто, то еще более сложной задачей было понять, о чём идет речь, наблюдая за происходящим со стороны. Отметим, что серьёзность проблем признал и сам Фальков, который указал, что они мешают обсуждению вопросов развития науки.

«Технические сложности сводят все на нет», — посетовал Фальков.

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