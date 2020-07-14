Москва, , 13:18 — REGNUM Одной из причин, которая мешают развиваться науке в России, является бюрократизм. Об этом 14 июля заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время онлайн-общения с представителями Российской академии наук (РАН), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бюрократизм — одна из причин, сдерживающих научное развитие в России», — сказал Фальков.

Минобрнауки и научное сообщество желают избавиться от излишнего бюрократизма, заявил министр.

«Давайте вместе сообща посмотрим, в какой части нам надо провести дебюрократизацию российской науки», — заявил Фальков.

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