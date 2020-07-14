Барнаул, , 11:34 — REGNUM В Алтайском госуниверситете (АлтГУ) расказали о ходе реализации проекта «Социальная безопасность населения Алтайского края в условиях пандемии COVID-19», который вошел в число победителей конкурса внутриуниверситетских грантов для молодых научно-педагогических работников.

Как сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба вуза, команду исследователей, в которую вошли преподаватели, аспиранты и студенты института, возглавила старший преподаватель кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий ИСН АлтГУ, кандидат социологических наук Ольга Суртаева. По её словам, опросив не менее 600 жителей Алтайского края, социологи намерены установить причины возникновения у людей беспокойства, возникающего в условиях распространения коронавируса, а также объективные и субъективные факторы, которые влияют на появления у людей ощущения безопасности, или его отсутствие.

«На основании результатов наших исследований мы планируем в дальнейшем составить рекомендации для определенных региональных структур по снижению напряженности среди населения в условиях распространения COVID-19, или в других подобных ситуациях», — пояснила Суртаева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже больше недели, как обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала стремительно ухудшаться. На 14 июля общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 6294 человека, причём 238 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без четырёх новых смертей.

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